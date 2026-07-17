Dos personas internadas en el Hospital Penna por una presunta intoxicación por monóxido de carbono

Dos jóvenes fueron trasladados al Hospital Penna durante la madrugada de este viernes tras sufrir una presunta intoxicación por monóxido de carbono en una vivienda ubicada en Rubén Darío al 3600.

El hecho se conoció a partir de un llamado al 911 en el que Juan Carlos Amarilla (24) informó que su pareja, Florencia Machado (26), se había desvanecido en el baño del domicilio.

Al arribar al lugar, el personal policial encontró a ambos en el exterior de la vivienda.

De acuerdo a lo detallado por fuentes oficiales, una ambulancia trasladó a los dos jóvenes al hospital para su atención.

Según informó la Policía, no se constataron indicios de un hecho delictivo ni daños en la vivienda.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía N° 7 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.