viernes, julio 17, 2026
Policiales

Un micro cayó de un puente en la ruta 7 por una ráfaga de viento: hay cinco heridos

De La Bahía Noticias

Un micro en el que viajaban alrededor de 20 pasajeros, entre adultos y menores, cayó de un puente en la ruta nacional 7, a la altura de Carmen de Areco.

El hecho se produjo cuando un llamado al 911 denunció el vuelco de un micro de larga distancia de la empresa TAC.

Hasta el momento se registraron cinco heridos, entre ellos los dos choferes, quienes fueron trasladados al Hospital Municipal Nuestra Señora de Areco.

Según los primeros relatos obtenidos en el lugar, el hecho habría ocurrido cuando el micro subía el puente y una ráfaga de viento hizo perder el control del vehículo de gran porte.

Maximiliano, uno de los pasajeros, dialogó con el medio TN y contó cómo fue la caída: “Estábamos subiendo al puente y aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar”. (NA)

Comentarios

You May Also Like

Serias complicaciones produjo una tormenta en el norte de La Pampa

De La Bahía Noticias

Tres adolescentes violaron a un nene de 8 años en Santiago del Estero

De La Bahía Noticias

Demoraron a un joven por el homicidio de una mujer trans

De La Bahía Noticias