Un matrimonio murió tras chocar con un camión en cercanías de Tres Arroyos

Un matrimonio murió este viernes tras protagonizar un violento accidente sobre la ruta nacional 228, a la altura del kilómetro 130, en cercanías de Tres Arroyos.

El siniestro ocurrió pocos minutos después de las 7 de la mañana, cuando un Renault Clio en el que se desplazaban un hombre y una mujer de avanzada edad impactó contra el acoplado de un camión que circulaba en el mismo sentido, en dirección a Tres Arroyos.

Tras el impacto, el conductor del transporte de carga logró detener la marcha aproximadamente 800 metros más adelante.

La Policía le realizó el correspondiente test de alcoholemia al transportista y el resultado fue negativo.

Se confirmó el fallecimiento de ambas víctimas en el lugar del hecho, mientras que los equipos de emergencia trabajaron durante varias horas para preservar la escena y facilitar las tareas de los peritos. (Cuatro Vientos)