Permanece internado el taxista herido en la explosión de su auto: se encuentra estable

Continúa internado en el Hospital Penna el taxista que sufrió quemaduras en la explosión de su auto en Brandsen y avenida Napostá. “Se le complicaba respirar. No se sabe qué pasó. Le hicieron una traqueotomía otra vez y ahora está estable”, mencionó su primo Walter Avit en ContraReloj por De La Bahía.

Contó que fue a buscarlo a la casa para llevarlo al centro hace unos días y que ya se sentía mal.

“Quiso ir igual y a la noche la señora me contó que lo habían internado nuevamente”, dijo Avit.

“Está tranquilo, pero hay que esperar a ver qué paso”, afirmó.