Descuentos en la tarjeta SUBE: ya se pueden actualizar los beneficios en el colectivo

Tener actualizada la tarjeta SUBE física con los descuentos locales permite que los beneficios permanezcan activos y se apliquen correctamente a la hora de viajar.

El trámite, simple y ágil, se puede realizar a bordo del colectivo, en la aplicación móvil o en los puntos de atención.

Validador del colectivo

Mediante la funcionalidad Atributo bordo. Al subir, se debe indicar al chofer que hay una actualización pendiente en la SUBE. Luego, acercar la tarjeta al validador (en el mismo lugar donde se paga el boleto), hasta que la pantalla indique que el atributo fue aplicado.

App SUBE

1- Seleccioná la opción “Acreditá y consultá saldo”

2- “Ver saldo”

3- Apoyar la tarjeta en la parte de atrás del celular hasta que aparezca el mensaje “Su tarjeta está actualizada”

Para utilizar esta funcionalidad es necesario contar con un teléfono con sistema operativo Android 6 o superior y tecnología NFC.

Terminal Automática Sube (TAS)

En la terminal más cercana de atención, apoyar la SUBE unos segundos hasta que el equipo indique que la retires.

PUNTOS DE ATENCIÓN

Lunes a viernes:

*Vicente López 194, 8 a 20

*UNS, Alem 1253, 8 a 20

*UNS, Campus de Palihue, 8 a 14

*Visión 2000, Belgrano 153, locales 78 y 83, de 8 a 19.

*Punto Digital Cerri, Juan José Paso 405, de 8 a 14

*Terminal de Ómnibus, de 8 a 14

*Villa Mitre, Garibaldi 149, de 8 a 17

*Villa Rosas, Perito Moreno 2133, de 8 a 19

*Cabildo, Buenos Aires 41, 7 a 13

*Delegación de Harding Green, Pilcaniyén 4000, de 7 a 12

*Delegación Las Villas, Lainez 2280, de 8 a 13

*Delegación de Ing. White, Av Gral San Martín 3466, de 8 a 13

Lunes a domingos:

*Bahía Plaza Shopping, de 10 a 21

Se recuerda que los beneficios locales son: pasajeros frecuentes, personas con discapacidad, escolares inicial, primarios y secundarios.

Quedan exceptuadas de realizar la actualización las personas beneficiarias de la Tarifa Social, cuyo subsidio es otorgado por el Estado Nacional (con 55 % de descuento) y comprende a:

Jubilados y/o pensionados

Personal del Trabajo Doméstico

Veteranos de la Guerra de Malvinas

Monotributistas Sociales

Beneficiarios de:

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo

Seguro por desempleo

Seguro de Capacitación y Empleo

Programa Promover Igualdad de Oportunidades

Programa PROGRESAR

Programa Volver al Trabajo

Programa Acompañamiento Social

Pensiones No Contributivas