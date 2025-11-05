Piden cinco años de prisión para un comerciante chino por abusar de tres empleadas en un súper de Bahía

El fiscal Diego Torres solicitó la pena de 5 años de prisión para un ciudadano chino por el delito de abuso sexual reiterado que habría ocurrido en un supermercado ubicado en 11 de Abril al 100 y la prohibición de acercarse a las víctimas por cualquier vía.

En tanto, Juan Ignacio Vitalini solicitó la absolución de su defendido y, en caso de que se lo considere culpable, se aplique el mínimo de la pena previsto para ese delito.

El fallo del titular del Juzgado Correccional N°1, Gabriel Giuliani, se conocerá el jueves 13 de noviembre, a las 13.

Según la investigación realizada el fiscal Torres, uno de los hechos ocurrió el 28 de febrero de 2022 cuando el acusado tocó a una de las empleadas en los glúteos y la sometió a otras situaciones abusivas de similares características en contra de su voluntad y cuando se encontraba cumpliendo tareas laborales en el supermercado del hombre ubicado en 11 de Abril al 100.

Además, entre febrero de 2020 y julio de 2021, Jiang tocó en su partes íntimas a otras dos mujeres, en reiteradas ocasiones, aprovechándose de la relación de dependencia laboral que tenían.