“El desmantelamiento del tren es parte de un ajuste brutal que empobrece al país”

El consejero escolar y exconcejal Raúl Ayude advirtió que el desmantelamiento de la Estación Sud, junto con la eliminación del tren que unía Bahía Blanca con Constitución, representa “un ajuste brutal e insensible que destruye estructuras muy difíciles de recuperar”.

El docente recordó que este proceso “comenzó con el menemismo y se acentúa con el gobierno de Milei” y señaló la necesidad de “dar la pelea política diferenciando modelos de país”.

“El ferrocarril fue símbolo de desarrollo para Bahía Blanca —expresó—; su pérdida limita el traslado de familias por trabajo, salud o turismo, y también afecta el transporte de cargas, que reduce costos, cuida el ambiente y descongestiona rutas.”

“Es un modelo que, en lugar de acercarnos al desarrollo, nos empobrece y precariza”, concluyó.