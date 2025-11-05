miércoles, noviembre 5, 2025
Nacionales

El Incucai pide a los donantes de médula ósea que actualicen sus datos de contacto

De La Bahía Noticias

El Incucai recordó a quienes se registraron como donantes de células de médula ósea que es muy importante mantener sus datos de contacto actualizados. 

De esta manera, podrán ser localizados si surge una persona compatible que necesite un trasplante, en cualquier lugar del mundo.

Para actualizar la información, deben escribir un correo a donantes@incucai.gov.ar, indicando nombre, número de DNI, domicilio, teléfono y dirección de mail.

