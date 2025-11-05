Concejala Ghigliani, sobre el Garrahan: “No hay decisión ni de política sanitaria en el aumento salarial”

La concejala de Unión por la Patria, Gisela Ghigliani, se refirió al reciente aumento salarial otorgado a las y los trabajadores del Hospital Garrahan y sostuvo que “no hay una decisión de política sanitaria ni de gestión eficiente” detrás de la medida.

La edil afirmó que el Gobierno nacional “se ve obligado a cumplir con la Ley de Emergencia Pediátrica” y destacó el rechazo social al vaciamiento del hospital, emblema de la salud pública pediátrica.

En ese sentido, Ghigliani instó a “organizarse, reclamar y defender”.

El Hospital Garrahan implementó un aumento del 61% en la asignación básica destinado a empleados de planta, contratados bajo empleo público, becarios y residentes con Beca Institución. Este incremento, que se hará efectivo de manera retroactiva a octubre, se suma a los bonos mensuales fijos que desde septiembre reciben los trabajadores: $350.000 para el personal no asistencial y $450.000 para el personal asistencial.