Los bancos estarán cerrados este jueves 6 de noviembre
El jueves 6 de noviembre es el Día del Bancario y las sucursales permanecerán cerradas en todo el país.
Sin embargo, como pasa habitualmente no todas las operaciones estarán imposibilitadas de usarse.
Los canales digitales, el homebanking y los cajeros automáticos operarán como es habitual para realizar transferencias, pagos y extracciones.
Las operaciones con vencimiento programado para el 6 de noviembre se procesarán el siguiente día hábil, por lo que se recomienda a los usuarios anticipar o postergar trámites presenciales.
También se podrán realizar extracciones de efectivo en comercios habilitados, como supermercados y farmacias, que operarán con sus horarios habituales.
SERVICIOS DISPONIBLES
Homebanking y apps móviles: habilitadas para transferencias, pagos, inversiones y consultas.
Cajeros automáticos: operativos para extracciones y operaciones básicas.
Extracciones en comercios: disponibles en supermercados y farmacias adheridos.