“Se votaban ideas”, dijo Adorni sobre su no asunción como legislador porteño
El exvocero presidencial se refirió nuevamente a la banca que ganó para ingresar a la Legislatura porteña y que finalmente no ocupará debido a su nuevo rol como jefe de Gabinete.
“En primer término, yo siempre dije que lo que se votaban eran ideas”, expresó este miércoles Adorni, quien remarcó que su intención inicial era “asumir como correspondía” y que desconocía que lo designarían para ocupar el rol que hasta pocos días atrás desempeñaba Guillermo Francos.
“No solo no sabía, sino que además yo no hubiese aceptado la candidatura, porque va en contra de mis principios y no sólo míos, va en contra de los principios de nuestro espacio, de nuestro grupo de trabajo, no hay chances de que nosotros aceptamos una candidatura denominada testimonial”, expresó al respecto Adorni este miércoles, en diálogo con Radio Rivadavia. (Clarín)