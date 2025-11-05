miércoles, noviembre 5, 2025
Nacionales

“Se votaban ideas”, dijo Adorni sobre su no asunción como legislador porteño

De La Bahía 915

El exvocero presidencial se refirió nuevamente a la banca que ganó para ingresar a la Legislatura porteña y que finalmente no ocupará debido a su nuevo rol como jefe de Gabinete.

“En primer término, yo siempre dije que lo que se votaban eran ideas”, expresó este miércoles Adorni, quien remarcó que su intención inicial era “asumir como correspondía” y que desconocía que lo designarían para ocupar el rol que hasta pocos días atrás desempeñaba Guillermo Francos.

“No solo no sabía, sino que además yo no hubiese aceptado la candidatura, porque va en contra de mis principios y no sólo míos, va en contra de los principios de nuestro espacio, de nuestro grupo de trabajo, no hay chances de que nosotros aceptamos una candidatura denominada testimonial”, expresó al respecto Adorni este miércoles, en diálogo con Radio Rivadavia. (Clarín)

Comentarios

You May Also Like

La OMS emitió una alerta por el fentanilo contaminado en la Argentina

De La Bahía Noticias

Advierten que no se podrá frenar la variante Ómicron con las vacunas que se disponen

De La Bahía Noticias

Cuáles son las nuevas flexibilizaciones que entran en vigencia y rigen hasta fin de año

Debora Pedreira