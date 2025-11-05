Uno de los pastores evangélicos que se reunió con Milei en la Casa Rosada contó detalles del encuentro

El pastor rosarino David Sensini, integrante de la mesa directiva de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera), dio detalles del encuentro con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, durante el acto por el Día de las Iglesias Evangélicas.

“Fue un placer, un acto único. Pudimos orar por distintas áreas de nuestra Nación. Ingresó el Presidente y oramos por él, por justicia, por salud y para que nuestro país pueda ponerse de pie”, contó Sensini en declaraciones a Radio 2.

El pastor aseguró que la reunión fue de carácter privado, sin teléfonos móviles, y destacó el clima espiritual que se vivió en el Salón Blanco: “Lo notamos (a Milei) muy distinto a lo que se ve en televisión. Lo noté muy humano, eso fue muy lindo. Dio un discurso de más de una hora y luego oramos juntos. Estaban también Karina Milei, Diego Santilli y Manuel Adorni. Pudimos orar por los cuatro”.