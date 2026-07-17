Gorosito debuta en San Lorenzo en duelo de eliminación ante Riestra

San Lorenzo y Riestra se enfrentarán este viernes por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El “Ciclón” tendrá el estreno de Néstor “Pipo”Gorosito como director técnico y va por la clasificación a octavos frente a un rival que no dio la talla en el primer semestre.

El encuentro se disputará desde las 18:45 en el EstadioNuevo Francisco Urbano de Deportivo Morón, con arbitraje de Álvaro Carranza y la televisación de TyC Sports.

Pasaron demasiadas cosas en Boedo desde el último partido oficial. La durísima eliminación por Copa Sudamericana ante Deportivo Recoleta también marcó el final de Sergio Costantino como presidente transitorio, y pocos días después Marcelo Culotta ganó las elecciones para asumir como máximo mandatario.

A pocos días del comienzo de los trabajos de la pretemporada, la nueva Comisión Directiva realizó un informe sobre el estado de situación del club. El resultado arrojó una alarmante crisis económica marcada por una deuda de 67 millones de dólares en su totalidad, además de causas judiciales que mantiene, por ejemplo, con el Fondo Suizo y varios jugadores con pasado en la institución.

En lo deportivo también hubo cambios significativos: Gustavo Álvarez presentó la renuncia como DT y Néstor Gorosito fue contratado para dirigir al primer equipo de San Lorenzo. En su presentación oficial, Pipo declaró: “Nos encontramos en una situación difícil, angustiante y necesitamos ayuda. El 80% del plantel va a cobrar más que yo. Quisieron ensuciarme diciendo que iba a cobrar una fortuna, y no es así”.

Por su parte, el Malevo quiere cambiar la cara y dejar atrás un primer semestre de 2026 para el olvido. Más allá de su histórica participación en la Copa Sudamericana, quedó eliminado en fase de grupos y solamente ganó tres partidos, uno en cada competencia. El 1-0 ante Deportivo Maipú fue uno de ellos y ese triunfo le permite estar en 16avos de final de la Copa Argentina.

El probable equipo de San Lorenzo es con: Facundo Altamirano; Nicolás Tripichio, Ezequiel Herrera, Alejo Córdoba, Mathias De Ritis; Gonzalo Abrego, Ignacio Perruzzi; Matías Reali, Facundo Gulli, Alexis Cuello; Rodrigo Auzmendi. (Diario Jornada)