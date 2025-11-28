Un pozo en la ruta 65 provocó un fuerte choque entre un auto y camión que viajaba desde Bahía Blanca

Un automóvil Volkswagen Gol Country, que viajaba con un único ocupante a bordo en dirección Bolívar-Daireaux, protagonizó un despiste al intentar su conductor evitar un pozo que hay sobre la ruta 65, a cinco kilómetros del cruce con la 226, hizo un medio trompo sobre la cinta asfáltica y terminó chocando contra el tanque de gas oil de un camión que circulaba en sentido contrario.

Según informaron fuentes oficiales, el rodado mayor transportaba gas que había cargado en Bahía Blanca con destino a la ciudad de La Plata.

El conductor del vehículo, único ocupante, fue rescatado por Bomberos de Bolívar y trasladado a un hospital con fuertes golpes.

El auto quedó totalmente destruido y detenido en el medio de la calzada, en tanto el motor se desprendió y fue localizado a unos 50 metros del lugar entre los pastizales, informó La Mañana de Bolívar.

