Murió una mujer en la sala de juegos del casino de Cipolletti

Una mujer de unos 60 años se descompensó en el casino de Cipolletti el jueves por la noche y murió en plena sala de juegos, informaron fuentes fiscales.

El hecho ocurrió cerca de las 22 cuando la víctima repentinamente se empezó a sentir mal, publicó el diario Río Negro.

Luego de la descompensación, la mujer cayó y se confirmó su deceso a pesar de los intentos de reanimarla. El personal del casino avisó a las autoridades y tuvieron que montar un operativo por las personas que estaban presentes en el lugar.

Si bien se trataría de una muerte natural, desde la Fiscalía señalaron que se realizará la autopsia en General Roca por protocolo.

Además también ordenaron entrevistar a familiares para conocer si sufría cuestiones de salud y determinar así el causante de muerte.

