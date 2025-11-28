Cinco muertos en un triple choque en Santa Fe

Un brutal choque frontal entre tres vehículos a la altura de Alcorta (provincia de Santa Fe) se cobró la vida de cinco personas: un hombre y cuatro mujeres.

El siniestro se registró este viernes en el límite entre los departamentos de las localidades de Alcorta y Máximo Paz, en la ruta 90 kilómetro 86/800.

El accidente se desencadenó con el impacto de dos vehículos que circulaban en sentido opuesto. Un Ford Focus, conducido por un hombre mayor de edad de Alcorta, colisionó de frente contra un Volkswagen Gol, ocupado por cuatro mujeres de Máximo Paz.

La magnitud del impacto fue tal que el conductor del Focus falleció en el acto, quedando atrapado en el habitáculo, publicó Cadena 3.

En el Volkswagen Gol, la situación fue igualmente trágica: tres de las ocupantes perdieron la vida de inmediato y la cuarta, que había sido trasladada de urgencia al SAMCo local con vida, falleció minutos después debido a la gravedad de sus heridas.

En total, cinco personas perdieron la vida.

Posteriormente, un tercer vehículo, una Ford Ecosport, colisionó contra los restos y autopartes que quedaron esparcidos sobre el asfalto.

Sus ocupantes, afortunadamente, resultaron ilesos, pero el hecho subraya el nivel de caos que imperaba en la ruta tras el choque principal.

