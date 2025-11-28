Demoran a un hombre que circulaba en un auto que tenía pedido de secuestro

Personal del Comando de Patrullas aprehendió en Haití 2511 a Luca Alejandro García (29), que circulaba a bordo de un Peugeot 208 que registraba un pedido de secuestro activo.

Según la información consultada, el chasis poseía un requerimiento vigente del 20 de septiembre de 2025 en una causa por robo, a solicitud de la comisaría Primera Esteban Echeverría (Monte Grande), con intervención de la fiscalía Nº1 Descentralizada.

Durante la verificación realizada en el lugar, se constató que el número de chasis del rodado no coincidía con el consignado en la Cédula de Identificación del Automotor.

