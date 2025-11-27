Realizarán una jornada gratuita de testeo de VIH y sífilis en Bahía Blanca

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el VIH, el próximo lunes 1 de diciembre se llevará a cabo una jornada de testeos gratuitos de VIH y sífilis.

Será de 9 a 15 en el Centro de Prevención y Promoción “Héroes de Malvinas”, ubicado en Caronti 76.

Es gratis, seguro y confidencial. Con el resultado en solo 15 minutos, el análisis se hace tomando una gotita de sangre del dedo.

MÁS INFORMACIÓN: Oficializaron el último aumento del año para las jubilaciones y pensiones

Liga del Sur: el Tribunal de Penas sancionó a cinco jugadores

El Municipio y empresas acuerdan el financiamiento de trece obras hidráulicas para Bahía Blanca