Mañana será feriado en Monte Hermoso y no habrá atención administrativa

En el marco del feriado que tendrá lugar este viernes 28 de noviembre, no habrá atención administrativa en ninguna de las dependencias municipales.

De este modo, permanecerán únicamente las guardias de servicios esenciales y la Secretaría de Turismo de viernes a domingo de 8 a 20.

Por otra parte, el servicio de recolección de residuos se brindará de manera normal.

El 28 de noviembre se celebra el Día de la Virgen Stella Maris, que es patrona de Monte Hermoso.

Esta figura religiosa es conocida como la guía de los marineros y viajeros, siendo un símbolo de guía y protección en los mares difíciles de la vida.

Su nombre significa “Estrella de Mar” y, al igual que las estrellas, guía a las personas a un puerto seguro en la oscuridad y tormentas.

