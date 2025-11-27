Habrá atención de la oficina móvil de Accesibilidad del municipio de Bahía Blanca

La Dirección municipal de Discapacidad y Accesibilidad anunció que este viernes 28 de noviembre estará disponible la Oficina Móvil de Accesibilidad en el barrio Stella Maris.

La atención será de 9:30 a 12:30, en el PEC Stella Maris, ubicado en Marechal 2540.

Los vecinos podrán realizar trámites, recibir asesoramiento y gestionar el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

