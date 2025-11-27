Oficializaron el último aumento del año para las jubilaciones y pensiones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los nuevos montos para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) a partir de diciembre de 2025.

El haber mínimo garantizado será de $340,879.59 y el máximo de $2,293,796.92.

Además, se fijan las bases imponibles mínima y máxima en $114,808.17 y $3,731,212.01, respectivamente.

La Prestación Básica Universal (PBU) se establecerá en $155,936.86, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $272,703.67.

