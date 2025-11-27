jueves, noviembre 27, 2025
Locales

Aprehendidos tras persecución: descartaron un arma

De La Bahía Noticias

Efectivos del Comando de Patrullas y de la UPPL aprehendieron a Rodrigo Alejandro Maciel (24) y a un menor de 16 en inmediaciones de Necochea y Maipú.

Ambos circulaban en una motocicleta Honda CG 150 y, al ser interceptados en Berutti y calle 1810, emprendieron la fuga por distintas arterias.

Durante la persecución, en Drago y calle 1810, descartaron un arma de fuego Bersa calibre .22, con numeración suprimida, cargador y siete municiones.

