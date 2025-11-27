Un hombre agredió a policías que intentaban demorarlo por violación de domicilio

Un hombre de 32 años fue demorado por los delitos de violación de domicilio, desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad.

La aprehensión se produjo luego de que el personal del Comando de Patrullas, UPPL y la comisaría Segunda interviniera por un llamado al 911 que alertaba sobre una persona en el techo de una vivienda ubicada en Moreno 328.

Al llegar los policías, el sujeto escapó por los techos y fue seguido mediante cámaras del CEUM, que aportaron la dirección de fuga.

Finalmente, en Moreno al 800, el individuo fue interceptado y habría ofrecido resistencia, intentando agredir con golpes de puño a los efectivos, aunque sin causar lesiones.

El hombre fue aprehendido e identificado como Nicolás Hernán Lagos Musotto.

