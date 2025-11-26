Incendios forestales afectan miles de hectáreas en la provincia de La Pampa

Dos grandes incendios rurales originados por la caída de rayos durante una tormenta eléctrica afectan miles de hectáreas en el oeste de la provincia de La Pampa.

Cuadrillas de la Dirección General de Defensa Civil trabajan intensamente para contener las llamas en las zonas de Santa Isabel y Cuchillo Co.

Aunque la superficie total afectada aún no se ha podido estimar con precisión, solo el foco de Santa Isabel ya arrasó con al menos 10.000 hectáreas de campos pertenecientes a la Comunidad Epumer.

Las tareas de control y combate del fuego se ven seriamente complicadas por factores climáticos adversos como son las altas temperaturas, la sequía persistente y la gran cantidad de material combustible (pastizales secos) presente en los campos, lo que favorece la rápida propagación, informó El Diario de La Pampa.

