Liga del Sur: el Tribunal de Penas sancionó a cinco jugadores

La Liga del Sur informó las sanciones del Tribunal de Penas para jugadores de Primera y Tercera divisiones.

SANCIONES:

– Baltazar Rojas (Comercial) – 4 fechas

– Agustín Restiffo (Tiro Federal) – 3 fechas

– Juan Barbosa (Rosario PB) – 1 fecha

– Walter Linares (Huracán) – 1 fecha

Por otra parte, Manuel Gonnet (Olimpo) alcanzó el límite de amarillas (cinco) y se perderá un partido.

