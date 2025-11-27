jueves, noviembre 27, 2025
Golazo HD

Liga del Sur: el Tribunal de Penas sancionó a cinco jugadores

De La Bahía Noticias

La Liga del Sur informó las sanciones del Tribunal de Penas para jugadores de Primera y Tercera divisiones.

SANCIONES:

– Baltazar Rojas (Comercial) – 4 fechas
– Agustín Restiffo (Tiro Federal) – 3 fechas
– Juan Barbosa (Rosario PB) – 1 fecha
– Walter Linares (Huracán) – 1 fecha

Por otra parte, Manuel Gonnet (Olimpo) alcanzó el límite de amarillas (cinco) y se perderá un partido.

MÁS INFORMACIÓN: Torneo Federal: nuevo triunfo de la Selección femenina de la Liga del Sur

Whirlpool cierra su fábrica en Pilar y despide a 300 trabajadores

Incendios forestales afectan miles de hectáreas en la provincia de La Pampa

Comentarios

You May Also Like

En medio de la crisis, Cantero anunció que adelantará las elecciones

De La Bahía Noticias

Racing le ganó por penales a Independiente y se lleva la Copa Revancha

De La Bahía Noticias

¿Qué se sabe del entrenamiento a puertas abiertas de Boca?

Gerardo Lorenzo