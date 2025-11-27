Liga del Sur: el Tribunal de Penas sancionó a cinco jugadores
La Liga del Sur informó las sanciones del Tribunal de Penas para jugadores de Primera y Tercera divisiones.
SANCIONES:
– Baltazar Rojas (Comercial) – 4 fechas
– Agustín Restiffo (Tiro Federal) – 3 fechas
– Juan Barbosa (Rosario PB) – 1 fecha
– Walter Linares (Huracán) – 1 fecha
Por otra parte, Manuel Gonnet (Olimpo) alcanzó el límite de amarillas (cinco) y se perderá un partido.
