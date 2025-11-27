jueves, noviembre 27, 2025
Torneo Federal: nuevo triunfo de la Selección femenina de la Liga del Sur

Con goles de Sofía Mattos (2), Pilar Vidal Gatti y Olivia Mina de Luca, la Selección femenina de la Liga del Sur superó por 4 a 1 a la Liga Lapridense de Futbol.

Con puntaje ideal, el representativo bahiense marcha como líder de la competencia.

La próxima semana, la Selección recibirá a Tres Arroyos.

