jueves, noviembre 27, 2025
Rige un alerta amarillo por tormentas para Bahía Blanca

De La Bahía 915

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para el distrito de Bahía Blanca.

La advertencia rige para la noche de este miércoles 26 y la madrugada del jueves 27.

El organismo señaló que el área podría ser afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que podrían provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 km/h y ocasional caída de granizo.

