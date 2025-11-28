viernes, noviembre 28, 2025
DestacadasLocales

A las 9 de la mañana cortan la luz en un sector de Bahía Blanca

De La Bahía Noticias

La empresa EDES anunció que este viernes realizará un corte de energía en un sector de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.

La interrupción será de 9 a 13 y en el cuadrante comprendido por las calles Perú, Alem, Caronti, Mitre.

Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.

MÁS INFORMACIÓN: Habrá atención de la oficina móvil de Accesibilidad del municipio de Bahía Blanca

Realizarán una jornada gratuita de testeo de VIH y sífilis en Bahía Blanca

Francia aplicará un servicio militar voluntario a partir de verano de 2026

