A las 9 de la mañana cortan la luz en un sector de Bahía Blanca
La empresa EDES anunció que este viernes realizará un corte de energía en un sector de Bahía Blanca por tareas de mantenimiento.
La interrupción será de 9 a 13 y en el cuadrante comprendido por las calles Perú, Alem, Caronti, Mitre.
Los trabajos serán reprogramados en caso de producirse condiciones climáticas adversas.
