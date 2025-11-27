jueves, noviembre 27, 2025
El proceso APELL informó que se realiza un simulacro en una empresa del polo

De La Bahía Noticias

El proceso APELL informó que hasta el mediodía se realiza un simulacro en la planta posta de inflamables de la empresa Refinería Bahía Blanca SAU.

La hipótesis de la acción es “una pérdida por la conexión de carga en sitio 7 durante la carga al B/T, el derrame de gasoil y el impacto en el agua”.

Se aclaró que “no habrá activación de sirena de planta, se disparará el Planacom y se realizará la respuesta con la empresa contratada y las comunicaciones correspondientes”.

