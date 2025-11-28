Confirman los árbitros para el fútbol mayor de la Liga del Sur
La Liga del Sur confirmó los árbitros del fin de semana en el fútbol mayor.
Se detalló que Juan Vega será el juez para el partido Huracán – Liniers por la final de playoff de la Primera División A.
En tanto, Franco Páez arbitrará La Armonía – Rosario PB por la final de playoffs de la Primera División B.
