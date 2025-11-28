Cambios en la boleta de luz y gas: desde enero, millones de familias perderán los subsidios y pagarán más

El Gobierno nacional eliminará subsidios a luz, gas y garrafas al 45% de la población en todo el país.

La idea del Ministerio de Economía es otorgar la ayuda solo a las familias de menores recursos. Los que no perderán subsidios suman 9,1 millones de hogares. Hasta ahora había tres categorías de usuarios, que pasarán a ser dos.

Quienes tengan ingresos por grupo familiar equivalentes a más de 3 canastas básicas totales, es decir, $ 3.641.397 por mes, tendrán que pagar tarifa completa.

Hasta ahora, los usuarios con mayores ingresos pagaban el 89% del costo pleno de la tarifa eléctrica y el 76% del gas.

El impacto será principalmente sobre 7.500.000 familias que perderán los subsidios, un 45% de la población argentina.

Los otros 9.100.000 millones hogares que mantendrán la ayuda del Estado nacional tendrán modificaciones en sus bloques de consumo subsidiables, que se ajustarán según la estación del año.

Los cambios serán sometidos a una consulta pública online en los próximos días y se aplicarán al comienzo del Año Nuevo. Con ellos, el Gobierno aspira a bajar los subsidios a la energía del equivalente al 0,65% sobre el Producto Interno Bruto (PIB) que cerrará en 2025 al 0,5% en 2026, un ahorro de aproximadamente 1.000 millones de dólares.

La primera modificación es que se desmontará la segmentación de tarifas que está vigente desde fines de 2022 y se pasará a un nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). Las actuales categorías de 3 niveles de usuarios según ingresos y patrimonios se eliminarán, y quedarán 2 tipos de hogares: sin subsidios y con subsidios.

Los usuarios sin subsidios serán los que cobren por grupo familiar el equivalente a más de 3 canastas básicas totales o “de pobreza”, o unos $ 3.641.397 por mes. Se mantendrán también como criterios de exclusión de la ayuda del Estado a quienes tengan 3 o más vehículos con una antigüedad menor a 5 años; 3 o más inmuebles; una embarcación o aeronave de lujo.

Los usuarios con subsidios serán todo el resto: los que cobran menos de $ 3.641.397 por hogar y no cumplen todos los criterios previos. En luz serían unos 9.100.000 hogares.

Se estima que actualmente el 40% de los hogares son categoría “N1 – Ingresos altos”, que tienen subsidios a la energía eléctrica y el gas natural por red pero mucho menos que los usuarios “N3 – Ingresos medios” y “N2 – Ingresos bajos”; estos últimos dos representan el 60% del universo.

Con este primer cambio, los hogares N1 pagarán por completo el costo de la generación de electricidad y la producción de gas, mientras que unas 140.000 familias (el 1% del total) que están hoy categorizadas como N3 también perderán el subsidio.

Hasta el momento, los usuarios residenciales pagaban así:

Los de mayores ingresos, el 89% del costo pleno de la energía eléctrica y el 76% del gas (por ende, tenían un subsidio del 11% y el 24%). Los de ingresos medios, el 44% del precio mayorista de la luz y el 25% del gas (subsidio del 56% y el 75%). Los de ingresos bajos, el 30% y 20%, respectivamente (subsidio del 70% y 80%).

Esta segmentación será ahora reemplazada por la divisoria entre las dos categorías hogares con y sin subsidios.

La segunda innovación que introducirá el Gobierno es sobre los volúmenes a subvencionar: pasa de los actuales 250 kilovatios-hora mensuales (kWh) como tope para N3 y de los 350 kWh para los N2 al siguiente esquema:

Tope de 300 kilovatios-hora (kWh) mensuales subsidiables para todos los hogares que mantengan la ayuda del Estado en verano e invierno. Y un tope de 150 kWh por mes en otoño y primavera.

Los usuarios con subsidios pagarán esos bloques de consumo al 50% de su costo real, como base; además, se agregará una bonificación del 25% desde enero 2026, que irá descendiendo gradualmente durante todo el año que viene a criterio del Gobierno hasta ser eliminada.

Es decir, los bloques de consumo subsidiables tendrán una bonificación del 75% en enero y alrededor de 50% en diciembre 2026.

Actualmente, el costo promedio del sistema eléctrico es de 75 dólares por megavatio-hora (MWh), precio que pagarán por completo los hogares sin subsidio.

El tercer cambio relevante es que se aplanarán los precios mayoristas del gas en 3,80 dólares por millón de BTU a lo largo de todo el año. Ahora en verano el costo que se traslada a las tarifas es de US$ 2,90 dólares y en invierno de US$ 4,50.

Por ende, implicará un aumento importante del precio que pagan los hogares en los próximos meses, compensado porque es el período del año cuando menos se consume el gas.

Para los usuarios con subsidios, el Estado se hará cargo del 50% del costo entre abril y septiembre.

En cualquier caso, los hogares no se tendrán que volver a registrar para acceder a los subsidios, ya que el Gobierno tomará las bases de datos disponibles. Los usuarios pueden actualizar sus datos, si lo desean.

Con todo, el 66% de los hogares pagarán en verano menos de $ 44.000 por la luz, mientras que el 81% abonará menos de $ 67.000.

En gas, en invierno el 56% de los hogares pagará menos de $ 14.000; y el 75%, menos de 56.000, según cálculos oficiales para estas modificaciones. (Diario Clarín)

