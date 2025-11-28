Murió un ciclista atropellado por un auto

Un hombre que se movilizaba en bicicleta falleció esta tarde luego de haber sido atropellado por un automóvil en avenida Arias, en el tramo comprendido entre Maestro Piccioli y Libertad.

El hecho de tránsito ocurrió alrededor del mediodía, cuando un Ford Fiesta colisionó con el rodado menor que guiada la víctima.

Tras el impacto, el ciclista fue trasladado en código rojo por una ambulancia del servicio Siempre al Hospital Municipal, donde permaneció internado en estado crítico hasta que se confirmó su fallecimiento horas más tarde.

Al conductor del automóvil se le realizó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo.

“OTRA VÍCTIMA DEL TRÁNSITO BAHIENSE”

Sobre lo ocurrido, Santiago Saccoccia, integrante de Estrellas Amarillas, señaló que lamentan “otra víctima del tránsito bahiense“.

“En esto también deberíamos tener tolerancia cero. ¿Cuántas víctimas de un siniestro vial estamos dispuestos a tolerar los bahienses?”, mencionó en su cuenta de X.

