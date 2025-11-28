Faltará el agua en un sector de Bahía Blanca por el recambio de válvulas en el acueducto Brandsen

ABSA informó que el próximo lunes se llevará adelante el recambio de válvulas sobre el acueducto Brandsen, ubicado en la intersección de las calles Undiano e Italia.

Las tareas a realizar estarán a cargo de una empresa contratista de la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC) y tienen por objetivo mejorar la red de transportación y distribución de agua, lo cual optimizará el aprovechamiento de los caudales y mejorará la presión.

Durante los trabajos, estará afectado con falta de agua el sector delimitado por las calles Donado, Montevideo, Brown y Chile.

En tanto, podrá notarse baja presión en el cuadrante: Donado, Roca, Chile-Sixto Laspiur y Brown-Vieytes.

La obra prevé el envainado del acueducto de 820 milímetros y el recambio de todas las válvulas en su recorrido y su conexión con otras cañerías de menor diámetro.

Ante lo expuesto, se solicitó a las personas usuarias realizar las reservas de agua a su alcance para el momento y transcurso de la afectación, al tiempo de hacer un consumo solidario que priorice instancias de hidratación y quehaceres esenciales.

Las tareas pueden ser reprogramadas si las condiciones climáticas son adversas.

Esta obra pública impulsada por la DIPAC forma parte del Plan Hídrico para la mejora del sistema de agua en uno de los acueductos principales de Bahía Blanca.

