Científicos de la UNS usan inteligencia artificial para la conservación ambiental
Investigadores del Laboratorio de Ciencias de las Imágenes de la Universidad del Sur crearon un método de análisis de fotos y videos para automatizar el relevamiento de fauna silvestre utilizando inteligencia artificial.
Se aplica en la provincia de Chubut con elefantes y lobos marinos y los datos son abiertos.
La iniciativa ya recibió un premio del Instituto Argentino de Inteligencia Artificial por el uso de la herramienta de manera ética, responsable y sostenible.
La distinción reconoce iniciativas que contribuyan al bienestar social, la equidad y el desarrollo económico, garantizando la transparencia y el respeto por los derechos humanos.
Claudio Delrieux, director del proyecto, explicó a Enfoque U que “actualmente los modelos inteligentes son genéricos y está en condiciones de aprender si le das una casuística lo suficientemente amplia y detallada”.
“En una imagen médica puede detectar si algo es patológico o es normal y también si lo que se ve en una foto es un elefante marino, un pingüino o un cormorán. Es un trabajo de hacer acopio de datos“, expresó el científico.
El estudio busca detectar las migraciones, tasas de natalidad y mortalidad y otros indicadores de la fauna del sur argentino, extrayendo información a partir de imágenes tomadas de relevamientos aéreos.
Según explicó Delrieux, los vuelos se harán a principios de octubre de cada año. “Los datos obtenidos permitirán a su vez vincular las variaciones con eventos climáticos o ambientales que puedan explicarlas”, explicó.
