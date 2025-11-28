Realizarán una jornada especial para el retiro de licencias de conducir

Con el objetivo de ofrecer una alternativa adicional para quienes no puedan concurrir a retirar su licencia de conducir en el horario habitual, el Municipio dispuso un servicio de atención especial.

Será este sábado 29, de 8 a 16, en las oficinas de Sarmiento 4114 (Paseo del Sol).

Esta jornada extraordinaria se brindará únicamente en esa fecha y está destinada exclusivamente a asegurar que vecinos puedan acceder a su licencia en tiempo y forma.

Se recuerda que las licencias también se pueden retirar de lunes a viernes, de 8 a 16. Es obligatorio presentar el DNI y entregar la constancia de trámite iniciado.

