Se realizará una nueva jornada de ecocanje en Bahía Blanca
Mañana, sábado 29, se llevará a cabo una nueva jornada de ecocanje en Bahía Blanca.
La actividad será de 10 a 13 en Cuyo y Alfonsina Storni.
Se podrá canjear 4 kilos de papel o cartón, o 30 botellas PET, o 1 kilo de tetrapack, o 60 latas de aluminio, o 24 botellas de vidrio por 1 kilo de compost.
Además se recibirán tapitas para colaborar con Ayuda-le (por favor, traerlas separadas) y aceite vegetal usado (no se canjea).
MÁS INFORMACIÓN: Realizarán una jornada especial para el retiro de licencias de conducir
Científicos de la UNS usan inteligencia artificial para la conservación ambiental
Faltará el agua en un sector de Bahía Blanca por el recambio de válvulas en el acueducto Brandsen
Comentarios