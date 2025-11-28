sábado, noviembre 29, 2025
Locales

Se realizará una nueva jornada de ecocanje en Bahía Blanca

De La Bahía 915

Mañana, sábado 29, se llevará a cabo una nueva jornada de ecocanje en Bahía Blanca.

La actividad será de 10 a 13 en Cuyo y Alfonsina Storni.

Se podrá canjear 4 kilos de papel o cartón, o 30 botellas PET, o 1 kilo de tetrapack, o 60 latas de aluminio, o 24 botellas de vidrio por 1 kilo de compost.

Además se recibirán tapitas para colaborar con Ayuda-le (por favor, traerlas separadas) y aceite vegetal usado (no se canjea).

MÁS INFORMACIÓN: Realizarán una jornada especial para el retiro de licencias de conducir

Científicos de la UNS usan inteligencia artificial para la conservación ambiental

Faltará el agua en un sector de Bahía Blanca por el recambio de válvulas en el acueducto Brandsen

Comentarios

You May Also Like

Anuncian nuevas búsquedas de empleo

De La Bahía Noticias

Se hundió el arreglo que Absa había terminado en Brandsen y Soler

De La Bahía Noticias

Un niño provocó un incendio en su casa

De La Bahía Noticias