Abren la inscripción al 2º Catálogo Audiovisual de Bahía Blanca

El Área de Industrias Culturales abrió la inscripción al 2º Catálogo Audiovisual de Bahía Blanca, un registro público del sector audiovisual local.

Realizadores, productoras, técnicos, servicios, espacios, comercios y propuestas formativas podrán sumarse hasta el 28 de febrero de 2026, completando el formulario disponible en cultura.bahia.gob.ar.

Cada proyecto puede inscribirse en hasta cuatro categorías.

Quienes ya forman parte del catálogo anterior no deben registrarse nuevamente, salvo para actualizar datos o agregar nuevos proyectos.

Consultas: industriasculturales@bahiablanca.gov.ar