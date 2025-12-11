jueves, diciembre 11, 2025
Presentan un libro de Patricio Chaija en la Biblioteca Rivadavia

De La Bahía Noticias

Este viernes 12 de diciembre, a las 19, se presentará el libro “Diga el nombre del asesino de Paulina”, del autor Patricio Chaija, en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Bernardino Rivadavia.

La actividad será presentada por Maximiliano García y contará con entrada libre y gratuita.

La cita es en avenida Colón 31, Bahía Blanca.

PERFIL DE PATRICIO CHAIJA

De padres argentinos, Patricio Chaija nació en marzo de 1982 en Ciudad del Este, Paraguay, pero vivió desde pequeño en Tornquist.

Desde su primer relato en 2007 se han publicado cuentos y reseñas en diarios y revistas del país y del exterior, además de cinco novelas.

Es profesor en Letras y trabaja en docencia. Ha estudiado seis lenguas. Fanático de las películas de terror, de la historieta japonesa y de la literatura en general.

FOTO: Captura video canal Cultura TQT

