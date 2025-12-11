viernes, diciembre 12, 2025
INDEC: la inflación subió 2,5% en noviembre de 2025

De La Bahía 915

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un aumento del 2,5% en noviembre de 2025 respecto al mes anterior, una nueva aceleración del índice que se ubica por encima del 2,3% registrado en octubre.

De esta forma, la inflación acumulada en once meses alcanzó el 27,9%, mientras que la variación interanual se ubicó en el 31,4%.

El dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se difundió en un contexto donde las consultoras privadas habían proyectado una inflación mensual de entre 2,3% y 2,5%.

Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), Transporte (3%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) fueron las divisiones con mayor aumento durante el penúltimo mes del año.

Mientras que las de menor variación se ubican Prendas de vestir y calzado y Equipamiento y mantenimiento del hogar con 0,5% y 1,1%, respectivamente. (NA)

MÁS INFORMACIÓN: Inflación subió 2,2% durante noviembre en Bahía Blanca, informó el CREEBBA

La inflación en Bahía Blanca aumentó 2,25% en noviembre, informó el IPC On Line

Oficial: la inflación de octubre fue de 2,3%

