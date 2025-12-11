Un joven fue aprehendido por robo

Personal de la UPPL y de la comisaría Cuarta detuvo este jueves en Agustín de Arrieta y D’Orbigny a un joven de 25 años acusado de cometer un hurto.

Según informaron fuentes policiales, Brandon Javier Freire saltó un paredón en avenida Pringles al 700 y sustrajo una desmalezadora, una amoladora y una netbook negra.

Al ser entrevistado, el damnificado —identificado como Jorge Luis Pan (56)— aseguró reconocer únicamente la amoladora como de su propiedad.

La Policía investiga ahora la procedencia del resto de los elementos incautados ya que se presume que podrían ser robados.

La causa quedó en manos de la fiscalía Nº15 del Departamento Judicial Bahía Blanca

