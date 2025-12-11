viernes, diciembre 12, 2025
Policiales

Un joven fue aprehendido por robo

De La Bahía 915

Personal de la UPPL y de la comisaría Cuarta detuvo este jueves en Agustín de Arrieta y D’Orbigny a un joven de 25 años acusado de cometer un hurto.

Según informaron fuentes policiales, Brandon Javier Freire saltó un paredón en avenida Pringles al 700 y sustrajo una desmalezadora, una amoladora y una netbook negra.

Al ser entrevistado, el damnificado —identificado como Jorge Luis Pan (56)— aseguró reconocer únicamente la amoladora como de su propiedad.

La Policía investiga ahora la procedencia del resto de los elementos incautados ya que se presume que podrían ser robados.

La causa quedó en manos de la fiscalía Nº15 del Departamento Judicial Bahía Blanca

MÁS INFORMACIÓN: Lo escrachan cuando jugaba al Candy Crash mientras manejaba: “Estás pelotudeando”

Un apostador ganó más de $4 mil millones en el Quini 6: todos los números

ADUNS denunció congelamiento salarial por parte del Gobierno nacional

Comentarios

You May Also Like

El ministro de Seguridad de la PBA aseguró que “todo marcha de acuerdo a la normalidad”

De La Bahía Noticias

Aficionado al boxeo y kickboxing fue declarado culpable de matar a golpes a su novia

De La Bahía Noticias

Cinco mujeres internadas en Mar del Plata por intoxicarse con monóxido de carbono

De La Bahía Noticias