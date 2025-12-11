ADUNS denunció congelamiento salarial por parte del Gobierno nacional

La Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) difundió un comunicado en el que cuestiona duramente al Gobierno nacional por no otorgar aumento salarial para diciembre de 2025 a docentes y no docentes de las universidades nacionales.

Según señalaron, la decisión se tomó sin diálogo paritario, como ocurre desde octubre de 2024.

El gremio también informó que fue eliminada la suma fija remunerativa no bonificable de $20.000 que se abonaba desde junio de 2025. Esto generaría dos situaciones inéditas: el cálculo del medio aguinaldo sobre el salario de noviembre y una rebaja salarial en diciembre respecto del mes anterior.

ADUNS recordó que la Ley de Financiamiento Universitario —aprobada por el Congreso y suspendida por el Poder Ejecutivo— establece un aumento del 45,9% sobre los haberes de noviembre. En ese marco, denunciaron que el Gobierno continúa perjudicando a la universidad pública, a sus trabajadores y estudiantes.

El comunicado también cuestiona la decisión de la Agencia I+D+i de dar de baja definitivas a convocatorias de proyectos lanzadas en 2022 y 2023, calificando la medida como un “cientificidio”.

La entidad gremial reiteró que Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, es considerado “persona no grata” para el sistema universitario.

Por último, ADUNS reclamó a las autoridades de la Universidad Nacional del Sur y a sus órganos de gobierno que se pronuncien contra estas medidas.

También advirtió que, pese al anuncio verbal del Ministerio de Capital Humano de destinar $1.100 millones para la reconstrucción parcial de la UNS tras la catástrofe del 7 de marzo, los fondos aún no cuentan con resolución ejecutiva ni fueron transferidos.

El comunicado concluye asegurando que, en este contexto, “el ciclo lectivo 2026 no comienza”.

MÁS INFORMACIÓN: Proyecto busca frenar basurales clandestinos en áreas de riesgo de Coronel Rosales

Bomberos Voluntarios de General Cerri lanzaron una Campaña del Agua

Torneo Federal: victoria de la Selección femenina de la Liga del Sur ante Olavarría