Proyecto busca frenar basurales clandestinos en áreas de riesgo de Coronel Rosales

El concejal del bloque Bien Común, Daniel Medina, presentó un proyecto para prevenir incendios en áreas de difícil acceso y aumentar la concientización contra la formación de basurales clandestinos.

La iniciativa que plantea la necesidad de crear un tipo de falta especial contra quienes arrojen basura en sitios alejados del casco urbano –en donde la acción de la defensa civil y los bomberos tiene mayor tiempo de demora- se basa en estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Según Medina, “el 95% de los incendios forestales son producidos por la mano del hombre“. “Los principales escenarios son las fogatas y colillas de cigarrillos mal apagadas, el abandono de tierras y la preparación de áreas de pastoreo con fuego entre otros puntos”, explicó.

El edil remarcó que “la presencia de elementos como vidrios o material refractario en basurales aumenta la posibilidad de siniestros”.

El concejal expresó a su vez que “en Rosales existen numerosos reclamos vecinales por los residuos arrojados clandestinamente en el denominado camino del Puente Negro o en el Camino de la Martina, sin que se cuente con una normativa específica que considere un agravante arrojar residuos en sitios de difícil acceso en donde además el riesgo ambiental de siniestros de magnitud es mayor”.

“Tiene que existir mayor control, orden y solidaridad con nuestros bomberos”, remarcó.

La propuesta apunta a implementar un nuevo artículo al Código de Faltas promoviendo el efecto disuasorio sobre el tema, acompañado de una campaña de prevención contra el depósito de basura en sitios alejados de los radios urbanos con el fin de reducir los riesgos de este tipo de siniestros y eventualmente sancionar a quienes sean denunciados por los medios dispuestos por el Estado Municipal.

Además, se disponen multas especiales que quintuplican los montos actualmente previstos en la ordenanza vigente.

