El Gobierno nacional envía al Congreso su proyecto de modernización laboral

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, informó en la red X que el presidente de la Nación, Javier Milei, firmó el proyecto de modernización laboral que será enviado de inmediato al Congreso.

Según el funcionario, se trata de la transformación más grande de la historia argentina en esta materia.

El mensaje oficial cerró con la frase “Dios bendiga a la República Argentina”.

La idea de la administración libertaria es que la reforma laboral ingrese por la Cámara de Senadores para iniciar el debate y así intentar obtener la media sanción durante el mes de diciembre.

