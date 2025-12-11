Un apostador ganó más de $4 mil millones en el Quini 6: todos los números

Un apostador se hizo millonario acertando los 6 números de la modalidad “La Segunda” del Quini 6 que fueron el 08-12-19-22- 24-32.

El ganador es de la ciudad de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes, y ganó un premio increíble de más de $4.150.000.000.

Mientras tanto, en el Siempre Sale hubo 30 ganadores a lo largo de todo el país que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $247.000.000.

En el resto del los sorteos tuvieron como resultado las siguientes combinaciones sin ganadores con 6 aciertos:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

03 – 05 – 12 – 24 – 29 – 41

REVANCHA

01 – 04 – 10 – 24 – 35 – 40

SIEMPRE SALE

05 – 07 – 11 – 36 – 41 – 43

