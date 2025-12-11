Lo escrachan cuando jugaba al Candy Crash mientras manejaba: “Estás pelotudeando”

Un hombre fue escrachado en redes sociales luego de que un motociclista lo haya grabado cuando jugaba al Candy Crash mientras conducía con su hija en el asiento de atrás y el video se volvió viral.

Una publicación subida por el motociclista muestra el momento en el que, en una calle de la Ciudad de Buenos Aires, se acerca al conductor de un auto, observa que estaba usando su celular y, si bien podría haberse tratado de una emergencia, luego se supo que, en realidad, estaba jugando al Candy Crash.

“Dejá el celular, flaco, estás pelotudeando“, le dijo el motoquero, quien tenía en su casco una cámara, lo que permitió que todo quede registrado.

Esta expresión generó enojo en el infractor, quien casi lo atropella acercándole el auto a la moto: “¿Qué te pasa, imbécil?”, le respondió, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas.

En el cruce de palabras, el motociclista le manifestó que jugaba con el celular mientras iba con su hija, por lo que debería ser más consciente, ya que, no solo era un peligro para ellos, sino también para terceros.

“Decime con qué te falté el respeto, te duele la verdad. Cuidá a tu hija. Tenés la cara filmada, mirá cómo te filmo la patente y te escracho”, le advirtió.

