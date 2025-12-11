Cabildo: detienen a un hombre con orden de captura activa por lesiones y daños

Personal del Destacamento policial de Cabildo identificó a un hombre en la vía pública y confirmó que tenía una orden de captura vigente por causas judiciales.

El procedimiento ocurrió en calle Las Heras 188, donde los efectivos identificaron a Braian Contreras, de 35 años, residente de la localidad.

Al consultar sus datos en el Sistema Informático Policial, establecieron que pesaba sobre él una orden de captura activa por los delitos de lesiones leves y daño, emitida por el Juzgado de Garantías Nº2, a cargo de Guillermo Mercuri.

