viernes, diciembre 12, 2025
Policiales

Cabildo: detienen a un hombre con orden de captura activa por lesiones y daños

De La Bahía 915

Personal del Destacamento policial de Cabildo identificó a un hombre en la vía pública y confirmó que tenía una orden de captura vigente por causas judiciales.

El procedimiento ocurrió en calle Las Heras 188, donde los efectivos identificaron a Braian Contreras, de 35 años, residente de la localidad.

Al consultar sus datos en el Sistema Informático Policial, establecieron que pesaba sobre él una orden de captura activa por los delitos de lesiones leves y daño, emitida por el Juzgado de Garantías Nº2, a cargo de Guillermo Mercuri.

MÁS INFORMACIÓN: Un joven fue aprehendido por robo

La ONU advierte de que el planeta “está sometido a presiones ambientales nunca vistas”

El Gobierno nacional envía al Congreso su proyecto de modernización laboral

