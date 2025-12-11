Advierten sobre la importancia de mantener distancia segura al conducir

La Asociación Civil Luchemos por la Vida difundió un informe en el que recuerda la importancia de mantener una distancia segura entre vehículos, una acción sencilla que puede evitar siniestros viales y salvar vidas.

Según la organización, al volante todo puede cambiar en un instante: un error de otro conductor, un imprevisto en el camino, una falla del vehículo o una condición climática adversa pueden exigir una maniobra urgente.

Mantener un espacio adecuado con el vehículo que circula adelante brinda el tiempo necesario para reaccionar y actuar. “Más distancia es más tiempo para maniobrar”, subraya el informe. Con el aumento de la velocidad, también crece la necesidad de contar con más metros libres para evitar un choque.

Luchemos por la Vida detalla que la distancia de frenado se compone de dos factores: el tiempo de reacción del conductor y la distancia física que recorre el vehículo desde que se pisa el freno hasta detenerse por completo. El tiempo de reacción —que suele ser de ¾ a 1 segundo en condiciones óptimas— puede aumentar si el conductor está cansado, alcoholizado, si es una persona mayor o si se trata de un conductor inexperto.

A este tiempo se suma la distancia de frenado, que crece cuanto mayor es la velocidad. Por eso, remarcan, es clave aumentar la separación entre vehículos especialmente en rutas y autopistas.

Para saber si se está guardando una distancia adecuada, la entidad recuerda que la ley establece un mínimo de 2 segundos entre un vehículo y otro. Esto significa que, cuando el auto de adelante pasa por un punto fijo, deben transcurrir al menos dos segundos antes de que el vehículo que circula detrás cruce por el mismo lugar. Esta recomendación aplica para condiciones ideales: camino en buen estado, pavimento seco y buena visibilidad.

Sin embargo, la distancia debe ampliarse a 3 o 4 segundos cuando se circula a mayor velocidad, el pavimento está mojado o deteriorado, es de noche o hay baja visibilidad. También se recomienda sumar metros cuando se viaja detrás de un vehículo de gran porte, se lleva carga pesada, se remolca un tráiler o surgen dudas respecto del comportamiento del conductor que va adelante.

Finalmente, el informe advierte que a mayor velocidad, mayor será el tiempo y la distancia necesarios para frenar, y también más graves las consecuencias en caso de choque. Adecuar la velocidad a las condiciones del entorno y respetar la distancia segura puede significar la diferencia entre un susto y una tragedia.

MÁS INFORMACIÓN: Cabildo: detienen a un hombre con orden de captura activa por lesiones y daños

Un joven fue aprehendido por robo

Lo escrachan cuando jugaba al Candy Crash mientras manejaba: “Estás pelotudeando”