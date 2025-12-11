Inauguran la temporada estival en el balneario Marisol

El intendente de Coronel Dorrego, Juan Carlos Chalde, encabezó este jueves el acto por el 76º aniversario de Marisol y la inauguración de la Temporada Estival 2025-2026.

El jefe comunal manifestó que “en la década del 80, algo menos de 20 personas configuraba la población estable en Marisol” y que “allí es donde juega la visión de quienes no creen en imposibles, ni siquiera ven como quimera un futuro preñado de horizontes y realizaciones comunitarias”.

“Hoy Marisol tiene un presente que enorgullece a todo el distrito porque nos ha hecho trascender fronteras. Nos visitan y saben de nosotros y del potencial turístico – productivo del lugar. Hay pilares básicos de nuestro gobierno, como la educación y la salud, que nunca abandonaremos”, adelantó Chalde.

Detalló que se firmó un acta acuerdo para el uso de espacio compartido de la Oficina de Turismo de esta Villa Balnearia con la Dirección General de Escuelas para el funcionamiento de un anexo de la Escuela Secundaria Nº1 de Oriente.

“Eso significa que se ha abierto una nueva puerta a la educación y me atrevo a decir que es solamente el comienzo; los habitantes de este suelo seguramente en no mucho tiempo inaugurarán su propia escuela secundaria“, amplió.

También mencionó que “ha finalizado la ampliación de la Unidad Sanitaria, hemos construido una Sala de Emergencias para posibilitar una atención más acorde en caso de presentarse situaciones imprevistas en la guardia”.

Además, se refirió a la nueva iluminación de la rambla, la presencia de Prefectura y los trabajos que se realizan en el anfiteatro, entre otros.

