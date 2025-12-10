Monte Hermoso recibirá el 2026 con un show de fuegos
Monte Hermoso confirmó que recibirá el Año Nuevo con un show de fuegos artificiales y una amplia agenda de verano que incluirá actividades deportivas, recitales en la playa y propuestas diarias en la Casa de la Cultura.
Además, el intendente Hernán Arranz anunció que el gobernador Kicillof visitará la localidad la próxima semana para encabezar varias inauguraciones: el nuevo Centro Universitario, la Planta de Oxígeno Medicinal y la entrega de 28 viviendas sociales.
