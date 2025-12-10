miércoles, diciembre 10, 2025
Monte Hermoso recibirá el 2026 con un show de fuegos

De La Bahía Noticias

Monte Hermoso confirmó que recibirá el Año Nuevo con un show de fuegos artificiales y una amplia agenda de verano que incluirá actividades deportivas, recitales en la playa y propuestas diarias en la Casa de la Cultura.

Además, el intendente Hernán Arranz anunció que el gobernador Kicillof visitará la localidad la próxima semana para encabezar varias inauguraciones: el nuevo Centro Universitario, la Planta de Oxígeno Medicinal y la entrega de 28 viviendas sociales.

