Monte Hermoso recibirá el 2026 con un show de fuegos

Monte Hermoso confirmó que recibirá el Año Nuevo con un show de fuegos artificiales y una amplia agenda de verano que incluirá actividades deportivas, recitales en la playa y propuestas diarias en la Casa de la Cultura.

Además, el intendente Hernán Arranz anunció que el gobernador Kicillof visitará la localidad la próxima semana para encabezar varias inauguraciones: el nuevo Centro Universitario, la Planta de Oxígeno Medicinal y la entrega de 28 viviendas sociales.

