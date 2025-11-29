Fútbol femenino: Sporting y Liniers, frente a frente por el boleto a la Promoción

Los equipos femeninos de Sporting y Liniers se miden este sábado en el Enrique Mendizábal con un mismo objetivo: ganar y obtener el pase a la Promoción Ascenso donde aguarda Petroquímicos, elenco de Primera A.

La instancia en disputa reúne la participación del conjunto puntaltense, que cayó ante AEC en la final anual, y el chivo, que venció el último fin de semana a San Francisco en la Final de Playoffs.

El encuentro comenzará a las 17 y se llevará a cabo en el escenario principal del equipo rojinegro.

